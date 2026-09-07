Visites « Coulisses du Palais », Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Informations pratiques

Visites « Coulisses du Palais » 19 et 20 septembre Musée Toulouse-Lautrec Tarn

Gratuit. Limité à 18 places. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Partez à la découverte du palais de la Berbie en compagnie d’une guide-conférencière. Cette visite exceptionnelle vous ouvre les portes de la chapelle Notre-Dame, habituellement fermée au public, et vous invite à admirer les pavements médiévaux de la salle palatiale ainsi que les décors peints de la galerie d’Amboise.

Visites le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, avec deux départs à 10h30 et à 14h. Durée : 1h.

Gratuit. Public adulte. Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Places limitées, réservation obligatoire. Ouverture des inscriptions le 1er septembre 2026.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie +33563494870 https://musee-toulouse-lautrec.com [{« type »: « email », « value »: « contact@museetoulouselautrec.com »}] Le palais de la Berbie, édifié par les évêques d’Albi au XIIIe siècle, constitue l’un des ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Transformé au fil des siècles en résidence princière, il devient musée au XXe siècle. Parking à proximité.

Visitez le palais de la Berbie en compagnie d’une guide-conférencière : découvrez la chapelle Notre-Dame habituellement fermée au public, les pavements médiévaux de la salle palatiale et les décors …

©musée Toulouse-Lautrec, Albi