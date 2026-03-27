Visites coup de cœur Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visites coup de cœur Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos

Mardi 7 avril 2026 de 15h à 16h.

Mardi 26 mai 2026 de 15h à 16h.

Mardi 2 juin 2026 de 15h à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-26 2026-06-02

Visites coup de cœur de l’exposition Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos au Musée d’Histoire de Marseille.

Découvrez l’exposition en présence d’Emmanuel Laugier, responsable des collections contemporaines, musée d’Histoire de Marseille et Gérard Detaille, photographe et commissaires de l’exposition.



• Tout public

• Durée : 1h

• Sur réservation : musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Visit the exhibition Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos at the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visites coup de cœur Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-27 par Ville de Marseille