Visites cour d’honneur, salon de réception et jardins de la préfecture de Seine-et-Marne Préfecture de Seine-et-Marne Melun

Visites cour d’honneur, salon de réception et jardins de la préfecture de Seine-et-Marne Préfecture de Seine-et-Marne Melun samedi 20 septembre 2025.

Visites cour d’honneur, salon de réception et jardins de la préfecture de Seine-et-Marne Samedi 20 septembre, 14h00 Préfecture de Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), la préfecture de Seine-et-Marne ouvrira ses portes au public le samedi 20 septembre de 14h à 17h. Durant l’après-midi, des visites guidées et commentées de la cour d’honneur, d’un salon de réception et des jardins de la préfecture seront proposées.

Cet événement annuel incontournable est organisé par le ministère de la Culture depuis 1984. Il invite chaque année des millions de visiteurs à découvrir en famille la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles. Cette édition 2025 est consacrée au «Patrimoine architectural». Tout un programme.

Conditions d’accès :

Gratuit. Inscription obligatoire sur : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/journees-europeennes-du-patrimoine

Prévoyez une pièce d’identité. Pour des raisons de sécurité, ne prenez pas de sac/bagage volumineux.

L’accueil des visiteurs se fera par la cour d’honneur sise 12 rue des Saints-Pères à Melun.

Préfecture de Seine-et-Marne 12 rue des Saints Pères 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 71 77 77 https://www.seine-et-marne.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/journees-europeennes-du-patrimoine »}] [{« link »: « https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), la préfecture de Seine-et-Marne ouvrira ses portes au public le samedi 20 septembre de 14h à 17h. Durant l’après-midi, des…

@Préfecture de Seine-et-Marne