VISITES CURIEUSES Musée Calvet Avignon

VISITES CURIEUSES Jeudi 11 décembre, 12h00 Musée Calvet Vaucluse

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T13:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T13:00:00

Des thématiques et des modes de visite insolites pour porter un regard inédit sur les collections et les lieux.

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 33 84 »}]

Le cabinet d’ébène vu de l’intérieur par Sarah LESTRUHAUT, chargée de collections des Musées Calvet et Lapidaire. cabinet d’ébène cabinet

Ville d’Avignon