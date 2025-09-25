VISITES CURIEUSES Musée Lapidaire Avignon

Des thématiques et des modes de visite insolites pour porter un regard inédit sur les collections et les lieux.

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 33 84 »}]

La Mosaïque de la Poterne par Victoire AUTAJON, documentaliste scientifique des Musées Calvet et Lapidaire. VISITES CURIEUSES Avignon musées

