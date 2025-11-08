Visites dansées en famille au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Visites dansées en famille au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS samedi 8 novembre 2025.

Guidés dans leur mouvement par une danseuse

de la compagnie NAO, parents et enfants participent à un atelier dansé à

partir de l’observation des œuvres d’Antoine Bourdelle. Petits et

grands explorent par la danse les rapports entre la tête et les mains

des bas-reliefs du Théâtre des Champs-Elysées. Devant Pénélope, La France et Le Fruit, ils dansent les lignes droites et les lignes courbes. Devant Héraklès archer et le Centaure ils

ressentent, à travers le mouvement, comment la force et la fragilité se

côtoient entre tension et détente. La séance se clôt dans une danse

joyeuse inspirée des appuis des pieds et des rapports des trois volumes

du corps dans différentes sculptures.

Toute personne participant à

cette visite dansée s’engage à être actif, il ne s’agit pas d’un

spectacle mais bien d’un atelier de danse.Tenue confortable recommandée.

Durée : 1h30

Public : en famille – enfants dès 6 ans, sans niveau de danse prérequis

A

noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un

billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Un atelier dansé en famille pour grands et petits, à la découverte des œuvres d’Antoine Bourdelle !

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

payant

De 5 à 7 euros.

Achetez vos billets sur le site de la billetterie en ligne de Paris Musées.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/visites-dansees-au-musee-en-famille +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr