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AGENDA · Enveitg

VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Enveitg

mercredi 15 juillet 2026 · Enveitg

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:15:00
Ville
66760 Enveitg
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Enveitg

VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON

Enveitg Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15 16:15:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12

Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
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Enveitg 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 

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English :

Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.

L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Enveitg a été mis à jour le 2026-06-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE