AGENDA · Osséja
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Osséja
mercredi 8 juillet 2026 · Osséja
Informations pratiques
Osséja
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON
Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
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English :
Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.
L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Osséja a été mis à jour le 2026-06-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE