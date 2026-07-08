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AGENDA · Palau-de-Cerdagne

VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Palau-de-Cerdagne

mercredi 8 juillet 2026 · Palau-de-Cerdagne

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
66340 Palau-de-Cerdagne
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Palau-de-Cerdagne

VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON

Palau-de-Cerdagne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05

Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
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Palau-de-Cerdagne 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 

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English :

Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.

L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Palau-de-Cerdagne a été mis à jour le 2026-06-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE