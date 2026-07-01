AGENDA · Ur
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Ur
mercredi 15 juillet 2026 · Ur
Informations pratiques
Ur
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON
Ur Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
.
Ur 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.
L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Ur a été mis à jour le 2026-06-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE