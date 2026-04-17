Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7 Base vie L6/L7 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 13:30 – 16:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Nous vous invitons à participer à une visite exclusive des chantiers des nouvelles lignes de transport pour découvrir les aménagements et projets prévus à horizon fin 2027 sur le secteur de l’ouest de l’île de Nantes.Rendez-vous le vendredi 17 avril à 13h30 à la base vie de chantier de la SEMITAN, à l’angle de la rue Simone Veil et du bd de l’Estuaire.Au programme :- Un tour d’horizon des travaux en cours sur ce secteur- Des explications concrètes sur le projet des 3 futures lignes de transport, L6 et7 et L8- Un temps d’échange avec les équipes et experts présents sur site- Une occasion privilégiée de mieux comprendre les transformations à venir et d’anticiper les évolutions des déplacements dans la métropole.Inscription obligatoire.Visite d’environ 2,5/3 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier non accessible aux PMR.

Base vie L6/L7 Nantes 44003

https://www.eventbrite.fr/e/visites-de-chantiers-tout-savoir-sur-les-nouvelles-lignes-de-tram-6-et-7-tickets-1986190074981?aff=oddtdtcreator



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