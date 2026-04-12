Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7, Base vie L6/L7, Nantes
Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7, Base vie L6/L7, Nantes vendredi 17 avril 2026.
Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7 Vendredi 17 avril, 13h30 Base vie L6/L7 Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T13:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T13:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Nous vous invitons à participer à une visite exclusive des chantiers des nouvelles lignes de transport pour découvrir les aménagements et projets prévus à horizon fin 2027 sur le secteur de l’ouest de l’île de Nantes.
Rendez-vous le vendredi 17 avril à 13h30 à la base vie de chantier de la SEMITAN, à l’angle de la rue Simone Veil et du bd de l’Estuaire.
Au programme :
– Un tour d’horizon des travaux en cours sur ce secteur
– Des explications concrètes sur le projet des 3 futures lignes de transport, L6 et7 et L8
– Un temps d’échange avec les équipes et experts présents sur site
– Une occasion privilégiée de mieux comprendre les transformations à venir et d’anticiper les évolutions des déplacements dans la métropole.
Inscription obligatoire.
Visite d’environ 2,5/3 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier non accessible aux PMR.
Base vie L6/L7 Boulevard de l’estuaire, Nantes 44003 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/visites-de-chantiers-tout-savoir-sur-les-nouvelles-lignes-de-tram-6-et-7-tickets-1986190074981?aff=oddtdtcreator »}]
Chaque mois, venez découvrir les coulisses des travaux qui préparent l’arrivée de vos futures lignes de transport. Durée de la visite : 2h30 // Gratuit sur inscription visitechantier
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