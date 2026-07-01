Informations pratiques

Sarlande

Visites de Coopératives

La Meynie Sarlande Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Visites de coopératives en groupes gratuites !

Organisé par le syndicat AOP Pomme du Limousin.

Retrouvez tout le planning des visites de la Route de la Pomme sur le site internet.

Visites de coopératives en groupes gratuites !

Organisé par le syndicat AOP Pomme du Limousin.

Retrouvez tout le planning des visites de la Route de la Pomme sur le site internet. .

La Meynie Sarlande 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.org

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English : Visites de Coopératives

Free group visits to cooperatives!

Organized by the AOP Pomme du Limousin union.

Find all the Route de la Pomme visit schedule on the website.

L’événement Visites de Coopératives Sarlande a été mis à jour le 2026-07-09 par Isle-Auvézère