Visites de décors Psychodrame Ferrières Martigues

Visites de décors Psychodrame

Vendredi 6 février 2026 de 19h à 19h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 19:20:00

Date(s) :

2026-02-06

Découvrez le décor du spectacle et rencontrez l’équipe technique de la compagnie !

Rendez-vous au Théâtre des Salins pour découvrir les décors du spectacle Psychodrame joué sur la scène du théâtre.

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe technique du spectacle. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Discover the show’s set and meet the company’s technical team!

German :

Entdecken Sie das Set der Show und treffen Sie das technische Team des Unternehmens!

Italiano :

Scoprite il set dello spettacolo e incontrate il team tecnico della compagnia!

Espanol :

¡Descubre el decorado del espectáculo y conoce al equipo técnico de la compañía!

