Visites de la Chambre de Commerce et d’Industrie Chambre de Commerce et d’Industrie Lorient

Visites de la Chambre de Commerce et d’Industrie 20 et 21 septembre Chambre de Commerce et d’Industrie Morbihan

Ouverture en continu. Visite guidée à 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 45min. Visite traduite en LSF le dimanche à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, construite entre 1927 et 1931, est transformée en Kommandantur lors de l’occupation allemande. Bien qu’endommagée par les bombardements de 1943, elle a été préservée pour l’essentiel dans son état initial. Son style art déco sobre et majestueux témoigne du prestige d’une société marchande et industrielle dont le dynamisme a fait de Lorient un poumon économique pour le Morbihan à la veille comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Chambre de Commerce et d’Industrie 21 quai des Indes, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Lorient