Visites de la Chapelle de Barville Hameau de Barville Cany-Barville

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture de la Chapelle de Barville à Cany-Barville.

Venez découvrir cette charmante chapelle du XVIème siècle, située près du seul passage à gué de la Durdent.

Des visites commentées gratuites sont organisées toutes les 20 minutes environ, ou visite libre au choix, de 14h à 18h. .

Hameau de Barville Chapelle de Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

