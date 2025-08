Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault

Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault mercredi 30 juillet 2025.

Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne

Tarif : 6.5 – 6.5 –

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 15:00:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-27

Super activité pour les enfants (et les plus grands aussi) cet été !

On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire, on déguste même les fromages… Bref, on passe un super moment à passer en famille !

Notez bien les jours de visite et réservez en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 et en précisant le nom / nombre d’enfants / le jour et l’horaire souhaités !

Et rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères à 15h ! 6.5 .

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80

English :

Great activity for kids (and grown-ups too) this summer!

German :

Tolle Aktivität für die Kinder (und auch die älteren) in diesem Sommer!

Italiano :

Un’ottima attività per i bambini (e anche per i più grandi) quest’estate!

Espanol :

¡Una actividad estupenda para los niños (y los mayores también) este verano!

L’événement Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault a été mis à jour le 2025-07-29 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon