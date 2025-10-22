Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault
Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-10-22 2025-10-30 2025-10-31
Super activité pour les enfants (et les plus grands aussi) durant les vacances de la Toussaint !
On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire, on déguste même les fromages… Bref, on passe un super moment à passer en famille !
Notez bien les jours de visite et réservez en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 et en précisant le nom nombre d’enfants le jour et l’horaire souhaités !
Et rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères à 15h ! .
Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80
English :
Great activity for kids (and older ones too) during the All Saints’ vacation!
German :
Tolle Aktivität für Kinder (und auch für ältere Kinder) in den Allerheiligenferien!
Italiano :
Una grande attività per i bambini (e anche per gli adulti) durante le vacanze di Ognissanti!
Espanol :
Una actividad estupenda para los niños (y también para los adultos) durante la festividad de Todos los Santos
