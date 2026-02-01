Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-27

Super activité pour les enfants durant les vacances d’Hiver !

On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire, on déguste même les fromages… Bref, on passe un super moment à passer en famille !

Notez bien les jours de visite et réservez en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 !

Et rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères à 15h… .

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Great activity for kids during the winter vacations!

L’événement Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault a été mis à jour le 2026-02-12 par OT du Pays de Laon