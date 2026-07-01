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Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault

samedi 11 juillet 2026 · Bruyères-et-Montbérault

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de la Batterie
Ville
02860 Bruyères-et-Montbérault
Département
Aisne
Tarif
7.5 7.5 Tarif de base plein tarif

Bruyères-et-Montbérault

Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-26

Super activité pour les enfants durant les vacances d’été !
On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire, on déguste même les fromages… Bref, on passe un super moment à passer en famille !
Pour réserver, il vous suffit d’envoyer un sms au 06 22 08 61 80 !

Et rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères à 15h…   .

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great activity for kids during summer vacation!

L’événement Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon