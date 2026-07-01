Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault
samedi 11 juillet 2026 · Bruyères-et-Montbérault
Informations pratiques
Bruyères-et-Montbérault
Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault
Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-26
Super activité pour les enfants durant les vacances d’été !
On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire, on déguste même les fromages… Bref, on passe un super moment à passer en famille !
Pour réserver, il vous suffit d’envoyer un sms au 06 22 08 61 80 !
Et rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères à 15h… .
Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80
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English :
A great activity for kids during summer vacation!
L’événement Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon