Visites de la Diana La Diana Montbrison

Visites de la Diana 20 et 21 septembre La Diana Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Deux possibilités vous sont offertes pour la découvrir. En accès libre, la salle héraldique dévoilera sa voûte blasonnée du XIIIe siècle et son décor néogothique inspiré en partie par Viollet-Le Duc en lecture historique, héraldique, architecturale et comtale !

Salle héraldique du XIIIe siècle ornée de plus de 1700 blasons et siège d'une bibliothèque patrimoniale.

©ville de Montbrison