Visites de la distillerie Kario DISTILLERIE DE LA SAINTE FAMILLE Belley

DISTILLERIE DE LA SAINTE FAMILLE 44 Belley Ain
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Visite commentée de la distillerie, héritière d’un savoir-faire ancestral autour des plantes médicinales. Dégustation en fin de produit (liqueurs, boissons végétales, compléments alimentaires…)
DISTILLERIE DE LA SAINTE FAMILLE 44 Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 02 55 commercial@dsfamille.fr
English :
Guided tour of the distillery, heir to ancestral expertise in medicinal plants. Product tasting (liqueurs, herbal drinks, dietary supplements, etc.)
German :
Kommentierte Besichtigung der Destillerie, Erbe eines althergebrachten Know-hows rund um Heilpflanzen. Kostprobe am Ende des Produkts (Liköre, pflanzliche Getränke, Nahrungsergänzungsmittel…)
Italiano :
Visita guidata della distilleria, erede di un sapere ancestrale sulle piante medicinali. Degustazione di prodotti (liquori, bevande a base di piante, integratori alimentari, ecc.)
Espanol :
Visita guiada a la destilería, heredera de los conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales. Degustación de productos (licores, bebidas vegetales, complementos alimenticios, etc.)
