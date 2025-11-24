Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou

Ferme Cazaux Oumpré Martinou ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Tous les mardis et jeudis des vacances scolaires, en immersion à la ferme Cazaux (élevage de brebis et vaches laitières). Découvrez la vie de notre exploitation au fil des saisons. La visite est rythmée par six temps forts projection d’un film présentant l’activité de l’exploitation tout au long de l’année ; observation de la traite des vaches ; découverte de la cave d’affinage et la fabrication des fromages ; collection de cloches et sonnailles ; le musée de vieux outils ; et enfin la dégustation de nos fromages, accompagnée de pain et boissons.

Possibilité d’acheter les fromages de brebis, de vache et fromages mixtes à la boutique.

Possibilité de visites hors vacances scolaires, sur réservation, à partir de 8 personnes.

Durée moyenne de la visite environ 1h30.

Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne. .

Ferme Cazaux Oumpré Martinou ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 49 03 12

English :

Every Tuesday and Thursday during school vacations, immerse yourself in the Cazaux farm (sheep and dairy cow farming). Discover life on our farm through the seasons. The visit is punctuated by six highlights: projection of a film presenting the farm’s activities throughout the year; observation of the cows being milked; discovery of the maturing cellar and cheese-making process; collection of bells; the museum of old tools; and finally, a tasting of our cheeses, accompanied by bread and drinks.

German :

Jeden Dienstag und Donnerstag in den Schulferien: Eintauchen auf dem Bauernhof Cazaux (Schaf- und Milchkuhzucht). Entdecken Sie das Leben auf unserem Betrieb im Laufe der Jahreszeiten. Der Besuch ist von sechs Höhepunkten geprägt: Vorführung eines Films, der die Tätigkeit des Betriebs im Laufe des Jahres vorstellt; Beobachtung des Melkens der Kühe; Entdeckung des Reifekellers und der Käseherstellung; Sammlung von Glocken und Schellen; das Museum für alte Werkzeuge; und schließlich die Verkostung unserer Käsesorten, begleitet von Brot und Getränken.

Italiano :

Ogni martedì e giovedì durante le vacanze scolastiche, immergetevi nella fattoria di Cazaux (allevamento di pecore e mucche da latte). Scoprite la vita della nostra fattoria attraverso le stagioni. La visita è scandita da sei momenti salienti: un filmato che mostra le attività della fattoria durante l’anno; l’osservazione della mungitura delle mucche; la scoperta della cantina di stagionatura e del processo di produzione del formaggio; una collezione di campane; il museo degli attrezzi antichi; e infine una degustazione dei nostri formaggi, accompagnata da pane e bevande.

Espanol :

Todos los martes y jueves durante las vacaciones escolares, sumérjase en la granja de Cazaux (cría de ovejas y vacas lecheras). Descubra la vida de nuestra granja a través de las estaciones. La visita se compone de seis momentos destacados: una película que muestra las actividades de la granja a lo largo del año; la observación del ordeño de las vacas; el descubrimiento de la bodega de maduración y el proceso de fabricación del queso; una colección de campanas; el museo de herramientas antiguas; y, por último, una degustación de nuestros quesos, acompañada de pan y bebidas.

L’événement Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-11-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65