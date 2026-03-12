Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou

Ferme Cazaux Oumpré Martinou ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 17:00:00

fin : 2026-04-30 18:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Tous les jeudis des vacances scolaires, en immersion à la ferme Cazaux (élevage de brebis et vaches laitières). Découvrez la vie de notre exploitation au fil des saisons. La visite est rythmée par six temps forts projection d’un film présentant l’activité de l’exploitation tout au long de l’année ; observation de la traite des vaches ; découverte de la cave d’affinage et la fabrication des fromages ; collection de cloches et sonnailles ; le musée de vieux outils ; et enfin la dégustation de nos fromages, accompagnée de pain et boissons.

Possibilité d’acheter les fromages de brebis, de vache et fromages mixtes à la boutique.

Possibilité de visites hors vacances scolaires, sur réservation, à partir de 8 personnes.

Durée moyenne de la visite environ 1h30.

Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne. .

Ferme Cazaux Oumpré Martinou ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 49 03 12

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English :

Every Thursday during the school vacations, immerse yourself in the Cazaux farm (sheep and dairy cow farming). Discover life on our farm through the seasons. The visit is punctuated by six highlights: projection of a film presenting the farm’s activities throughout the year; observation of the cows being milked; discovery of the maturing cellar and cheese-making process; collection of bells; the museum of old tools; and finally, a tasting of our cheeses, accompanied by bread and drinks.

L’événement Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65