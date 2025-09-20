Visites de la galerie des Arts Les Hautes-Mynes du Thillot Le Thillot

Chaussures fermées obligatoires, vêtements chauds recommandés (8 °C dans la mine). Prévoir de l’eau.

L’accès à la galerie se fera à pied : marche en forêt d’environ 30 minutes avec dénivelé.

Durée de la visite : 2h.

Exceptionnellement, la galerie des Arts s’ouvre à vous ! Cette galerie, représentative des débuts de l’utilisation de la poudre en mine, conserve des traces d’outils remarquables. Prolongée à plusieurs reprises à la Renaissance, ses parois témoignent des techniques successives de percement de la roche. La galerie des Arts est classée monument historique.

Dans la montagne du Thillot, la production de cuivre commence en 1560 et prend un essor remarquable. Des mines sont ouvertes en grand nombre sur le versant nord (lorrain) des montagnes surplombant la rive sud de la Moselle. La richesse des filons et le savoir-faire des mineurs engendrent une activité minière qui atteint son apogée au XVIIe siècle et perdure jusqu'en 1761. Des mines ont par ailleurs été exploitées aux mêmes époques, voire antérieurement, sur le versant sud (franc-comtois) de ces mêmes montagnes par les Bourguignons, en particulier à Château-Lambert, dont les galeries sont parfois très proches de celles des mines du Thillot.

© Les Hautes-Mynes