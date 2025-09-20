Visites de la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux

Visites de la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux samedi 20 septembre 2025.

Visites de la Maison Henri IV

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Visites Flash (30min, gratuit, sur réservation) à la découverte du musée Maison Henri IV

14h religions et croyances populaires

15h les bains de mer

16h à la découverte de la façade de la Maison Henri IV

17h sur les traces d’Albert Maignan

Lancement de le Carte Brodée participative avec l’artiste Audrey Demarre

Venez découvrir cette broderie collective invitant les valeriquais et visiteurs à redonner vie, point par point, aux gestes oubliés des fileuses et tisserands du XIX° siècle. Chaque participants est invité à choisir un nom parmi les 441 fileuses et 301 tisserands recensés en 1836, et à le matérialiser avec un point ou une croix brodée. Un geste symbolique entre passé et présent. .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35

