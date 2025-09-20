Visites de la Maison sans escalier n°54 Maison sans escalier N°54 Saint-Étienne

Visites de la Maison sans escalier n°54 Maison sans escalier N°54 Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visites de la Maison sans escalier n°54 20 et 21 septembre Maison sans escalier N°54 Loire

Places limitées (25 personnes/visite), Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

La Maison Ligérienne de l’Architecture et des Territoires vous propose, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une visite exceptionnelle de la maison sans escalier n°54 qui ouvre spécialement ses portes ce week-end là avec l’aimable autorisation de ses habitants.

La Maison sans escalier, dit aussi Chalet Bizillon, vous invite à découvrir sa spectaculaire rampe hélicoïdale.

Patrimoine du XXe siècle et monument historique, cet immeuble d’habitat collectif, créé dans les années 1930 par l’architecte stéphanois Auguste Bossu, présente une architecture novatrice. Les six niveaux sont desservis par une rampe hélicoïdale en pente douce, remplaçant la classique montée d’escalier. Cet espace généreusement dessiné sert de lieu de promenade et de rencontre. L’espace central évidé et la verrière zénithale génère un jeu de lumière qui met en scène l’architecture.

———————– QUE S’Y PASSE-T-IL ? ———————-

• SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2025

Entrée libre de 10h à 18h

Visites guidées sur inscription

Horaires : 10h30 et 14h30

Maison sans escalier N°54 54 boulevard Daguerre 42000 SAINT-ÉTIENNE Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-ligerienne-de-l-architecture-et-des-territoires »}]

La Maison Ligérienne de l’Architecture et des Territoires vous propose, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une visite exceptionnelle de la maison sans escalier n°54 qui ouvre ses ce…

©Emilie Sauveur