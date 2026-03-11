Visites de la manufacture Robert FOUR AVRIL Aubusson

Visites de la manufacture Robert FOUR AVRIL

7 Rue Madeleine Aubusson Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-23

Dernières semaines de tissage avant la tombée de métier du remarquable projet George Sand !

En mars et avril 2026, venez vite découvrir 2 fois par semaine, la manufacture de tapisseries Robert Four.

Teinturerie, tapisseries sur basse-lisse, tapis sur haute-lisse, point piqué main, finitions à l’aiguille… autant de savoir-faire qui permettent de comprendre les différentes étapes de fabrication d’une tapisserie.

Vous pourrez également découvrir l’exceptionnel projet George Sand de Françoise Pétrovitch commandée par la Cité Internationale de la Tapisserie, encore en cours de tissage depuis avril 2024 dans l’établissement.

La tombée de métier est prévue pour bientôt.. ne loupez pas les dernières semaines de tissage en cours !

RESERVATION Claire BLANDIN guide-conférencière

Durée 1h30 .

+33 6 21 25 98 79



