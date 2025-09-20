Visites de la papeterie de Vaux Papeterie de vaux – Ecomusée du papier de paille Payzac

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez l’histoire de la papeterie de Vaux

Plongez dans un univers unique en visitant l’écomusée de la papeterie de Vaux. Découvrez les secrets et les savoir-faire ancestraux de la fabrication du papier à base de paille, une tradition locale d’exception.

Visites guidées, sur document ou sur tablette interactive.

Papeterie de vaux – Ecomusée du papier de paille 2378 route des granges ovalaires, 24270 Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 62 50 06 http://www.papeteriedevaux.fr https://www.instagram.com/papeteriedevaux/ Une usine aux champs. Patrimoine industriel unique en Eurospe: une chaine complete de fabrication de papier à base seigle qui date du XIXe siècle. Parking gratuit

