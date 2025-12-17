Visites de la pépinière Pépins et Brindilles Sillé-le-Philippe

Visites de la pépinière Pépins et Brindilles

Lieu-dit Trepive Sillé-le-Philippe Sarthe

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-28 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13

Nous vous invitons à venir visiter notre pépinière, le jardin d’ornementales et la forêt jardin. Durée de visite selon bavardages ! Événement gratuit, inscription recommandée. .

Lieu-dit Trepive Sillé-le-Philippe 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 7 69 76 11 33 pepiniere.charlot@gmail.com

