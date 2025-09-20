Visites de la première mosquée de Châlons Mosquée Nour-el-Islam Châlons-en-Champagne

Visites d’une durée de 30 minutes. Dernier départ à 17 h.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vous serez accompagné par un représentant de l’association de la mosquée, qui vous proposera une visite tout en vous racontant son histoire. Celle-ci se conclura autour d’un verre de l’amitié : un bon thé convivial.

Mosquée Nour-el-Islam 4 rue du Dr Calmette, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La construction de la mosquée Nour-el-Islam débute en 1989, en plein cœur du quartier de La Bidée, à la suite de la démolition d’un bâtiment préfabriqué destiné à la prière. Les fidèles participent eux-mêmes aux travaux de construction. La mosquée est inaugurée le 11 juin 1994, premier jour de l’année musulmane 1415.

Elle reprend les grands principes architecturaux propres à ce type de lieu de culte. De faible hauteur, elle abrite une vaste salle de prière favorisant une meilleure visibilité de l’imam, qui dirige la prière rituelle. La qibla, le large mur vers lequel les fidèles se tournent pour prier, comporte un petit espace aménagé appelé mihrab, qui indique la direction de La Mecque. La mosquée possède également un minaret, tour depuis laquelle le muezzin appelle les fidèles à la prière. Son extérieur est marqué par un style orientalisant, avec une cour entourée d’arcades, une fontaine centrale, ainsi que des faïences et des mosaïques.

