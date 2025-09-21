Visites de la salle des Illustres de la Villa Thuret Jardin botanique de la villa Thuret Antibes

Visites de la salle des Illustres de la Villa Thuret Jardin botanique de la villa Thuret Antibes dimanche 21 septembre 2025.

Visites de la salle des Illustres de la Villa Thuret Dimanche 21 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Jardin botanique de la villa Thuret Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire de la Villa Thuret et des personnages qui ont participé à son évolution à travers des visites commentées (2 visites le matin – 2 visites l’après-midi). La Villa Thuret et son jardin botanique ont obtenu le label « Maisons des Illustres » fin 2018, attribué par le Ministère de la Culture. INRAE Unité expérimentale Villa Thuret a obtenu une subvention de la Région Provence Alpes Côte d’Azur pour aménager une salle muséale en hommage à Gustave Thuret et ses successeurs.

Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret Jardin botanique de 3,5 ha créé au XIXème siècle par le scientifique Gustave Thuret, légué à l’état français en 1878, c’est aujourd’hui un arboretum d’acclimatation géré par l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Situé sur le site prestigieux du Cap d’Antibes, il accueille et présente aux visiteurs et aux chercheurs des collections uniques d’arbres et arbustes rares provenant du monde entier. Les 1500 espèces végétales répertoriées ont en commun leur adaptation au climat méditerranéen, en particulier à la sécheresse estivale. Le dessin originel du jardin, dessin classique des jardins romantiques du XIXème siècle, a été préservé et les techniques d’entretien utilisées sont respectueuses de l’environnement et des formes naturelles des végétaux. En été, il s’agit d’un jardin sec, au repos. Les floraisons ont lieu aussi bien en hiver qu’en automne après les premières pluies, avec une explosion printanière dès le mois de mars. Eucalyptus, arbousiers , palmiers et autres espèces exotiques se côtoient, déclinant à l’infini la couleur de leurs écorces, la forme de leur feuilles et des senteurs méconnues. Le visiteur est informé par des étiquettes individuelles portant le nom et le pays d’origine de chaque plante.

Crédit photo : CG06 Accès par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond Ouvert au public toute l’année. Fermé samedi et dimanche. Entrée individuelle libre et gratuite. Visites des groupes payante, sur réservation.

Découvrez l’histoire de la Villa Thuret et des personnages qui ont participé à son évolution à travers des visites commentées (2 visites le matin – 2 visites l’après-midi). La Villa Thuret et son ont…

INRAE