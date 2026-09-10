Visites de la salle des Illustres, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes

Informations pratiques

Visites de la salle des Illustres Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin botanique de la Villa Thuret Alpes-Maritimes

10 personnes par visite maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de la Villa Thuret et des personnages qui ont participé à son évolution à travers des visites commentées de la salle muséale aménagée en hommage à Gustave Thuret et ses successeurs (2 visites le matin – 2 visites l’après-midi). Les groupes seront constitués sur place directement.

Jardin botanique de la Villa Thuret 90 chemin Raymond 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 92 38 64 70 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/ https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/;https://www.facebook.com/JardinbotaniqueVillaThuretINRAE D’une superficie de 3,5 ha, le jardin Thuret est un jardin botanique d’acclimatation créé à partir de 1857. Propriété de l’Etat français, il est géré par l’organisme scientifique INRAE. Il présente des collections composées d’arbres et arbustes exotiques en cours d’étude, dans le cadre des changements globaux, notamment les changements climatiques. Il comprend un millier d’espèces réparties en 157 familles et 506 genres. On dénombre environ 2400 plantes au jardin. Les plantes sont étiquetées et intégrées dans un jardin paysager à l’anglaise. Leur croissance est libre. Le jardin peut être visité en toute saison. Ligne 2 arrêt Empel

Découvrez l’histoire de la Villa Thuret et des personnages qui ont participé à son évolution à travers des visites commentées de la salle muséale aménagée en hommage à Gustave Thuret et ses (2 le – 2…

©INRAE