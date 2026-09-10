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Visites de la synagogue de Nantes, Synagogue, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Synagogue · Nantes

Visites de la synagogue de Nantes, Synagogue, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Synagogue
Adresse
5 impasse Copernic, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Visites de la synagogue de Nantes Dimanche 20 septembre, 09h30 Synagogue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites commentées présentant les caractéristiques du judaïsme.
par l’association ACAJO

Synagogue 5 impasse Copernic, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire La synagogue de Nantes, construite sur les plans de l’architecte E. Simon, a été inaugurée le 21 juin 1870. L’édifice est remarquable pour ses éléments néo-gothiques et sa charpente en bois.
Visites commentées présentant les caractéristiques du judaïsme.

© Ville de Nantes

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