Visites de la synagogue de Nantes, Synagogue, Nantes

Informations pratiques

Visites de la synagogue de Nantes Dimanche 20 septembre, 09h30 Synagogue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites commentées présentant les caractéristiques du judaïsme.

par l’association ACAJO

Synagogue 5 impasse Copernic, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire La synagogue de Nantes, construite sur les plans de l’architecte E. Simon, a été inaugurée le 21 juin 1870. L’édifice est remarquable pour ses éléments néo-gothiques et sa charpente en bois.

Visites commentées présentant les caractéristiques du judaïsme.

© Ville de Nantes