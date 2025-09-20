Visites de la Tour Tour de Montlhéry Montlhéry

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Tour de Montlhéry ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Tour de Montlhéry accueillera les visiteurs les samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Monument emblématique du sud de l’Île-de-France, la Tour de Montlhéry domine le paysage depuis près de mille ans. Témoignage précieux de l’architecture militaire médiévale, elle a servi à la fois de poste d’observation, de point stratégique et de symbole du pouvoir seigneurial.

Durant ces deux jours, les visiteurs pourront :

• Découvrir l’histoire mouvementée de la forteresse à travers des visites libres

• Gravir les 138 marches menant au sommet de la tour, pour profiter d’un panorama exceptionnel sur la vallée de la Juine et la région ;

• Apprécier l’architecture remarquable du site, classé monument historique.

Cette ouverture exceptionnelle est l’occasion idéale de (re)découvrir ce joyau du patrimoine local, vestige du château du 11e siècle.

Entrée libre – tout public.

Renseignements complémentaires disponibles au 01 60 12 72 06 ou sur les sites officiels des Journées du Patrimoine.

Tour de Montlhéry Allée de la Tour 91310 Montlhéry Montlhéry 91310 Essonne Île-de-France http://www.montlhery.fr Haut lieu de l’histoire de France, théâtre d’affrontements entre les premiers Capétiens et les seigneurs révoltés de l’Ile-de-France, la tour, seul vestige du château, demeure le témoin significatif des procédés constructifs et des ambitions d’une architecture militaire mise au point sous Philippe Auguste. Admirablement située sur une butte qui domine la ville, elle occupait une position stratégique de contrôle de la route d’Orléans, axe majeur du domaine royal aux XIe et XIIe siècles. Elle fut également utilisée au cours du XIXe siècle pour la recherche scientifique. On y fit des expériences sur le calcul de la vitesse du son, de la lumière et servit de relais au Télégraphe Chappe. (extrait de « Le château de Montlhéry », Itinéraire du patrimoine n°238, ADAGP, 2001).

Visite libre

Mairie de Montlhéry