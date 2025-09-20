Visites de l’Allianz Riviera et du Musée National du Sport Musée national du sport Nice

Visites de l’Allianz Riviera et du Musée National du Sport 20 et 21 septembre Musée national du sport Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’Allianz Riviera et le Musée National du Sport vous ouvrent leurs portes.

L’édition 2025 aura pour thème « Patrimoine architectural ». Ce sera l’occasion de vivre une expérience patrimoniale unique en famille ou entre amis, grâce à l’ouverture exceptionnelle de ces deux sites emblématiques de la Ville de Nice.

Musée national du sport 6 allée Camille Muffat, 06200 Nice, France Nice 06200 Saint-Isidore Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0489224400 https://www.museedusport.fr Le musée est situé à proximité de l'aéroport Nice Côte d'Azur et de l'Autoroute A8 En voiture : Sortie 52 Saint-Isidore ou suivre la signalisation « Allianz Riviera » depuis le centre-ville de Nice En bus : Lignes 11 et 59 – Saint Isidore En train (ligne de chemin de fer de Provence) : Gare Nice-Saint Isidore

