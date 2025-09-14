VISITES DE L’ANCIENNE USINE DE LA MEUSE Gignac

VISITES DE L’ANCIENNE USINE DE LA MEUSE Gignac dimanche 14 septembre 2025.

Gignac Hérault

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Lors du festival La Fameuse, les portes de l’ancienne usine hydroélectrique s’ouvre.

Vous découvrirez l’essentiel de histoire de ce lieu à travers les machines encore présentes et relèverez le mystère de l’origine du nom !

Visites de 45 mn, départ toutes les heures.

Sans inscription, rendez-vous dans l’espace du festival et au stand Demain la Terre!

À partir de 8 ans. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

During the La Fameuse festival, the doors of the old hydroelectric plant open.

You’ll discover the essential history of this place through the machines still present, and uncover the mystery of the origin of its name!

German :

Während des Festivals La Fameuse öffnen sich die Türen des alten Wasserkraftwerks.

Sie werden die Geschichte dieses Ortes anhand der noch vorhandenen Maschinen kennenlernen und das Geheimnis um den Ursprung des Namens lüften!

Italiano :

Durante il festival La Fameuse, si apriranno le porte dell’antica centrale idroelettrica.

Scoprirete la storia essenziale di questo luogo attraverso i macchinari ancora presenti e svelerete il mistero dell’origine del suo nome!

Espanol :

Durante el festival de La Fameuse, se abren las puertas de la antigua central hidroeléctrica.

Descubrirás la historia esencial de este lugar a través de las máquinas que aún permanecen allí, ¡y desvelarás el misterio del origen de su nombre!

