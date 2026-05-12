Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier Atelier de Sébastien Dugué Vieux-Château

Vieux-Château

Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier

Atelier de Sébastien Dugué 7 rue de la Creuse Vieux-Château Côte-d’Or

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Présentation des arts et techniques du vitrail complétée par une démonstration des étapes de création d’un vitrail.

Réservation obligatoire .

Atelier de Sébastien Dugué 7 rue de la Creuse Vieux-Château 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier

L’événement Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier Vieux-Château a été mis à jour le 2026-05-12 par La Côte-d’Or J’adore