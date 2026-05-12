Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier Atelier de Sébastien Dugué Vieux-Château
Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier Atelier de Sébastien Dugué Vieux-Château jeudi 23 juillet 2026.
Vieux-Château
Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier
Atelier de Sébastien Dugué 7 rue de la Creuse Vieux-Château Côte-d’Or
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Présentation des arts et techniques du vitrail complétée par une démonstration des étapes de création d’un vitrail.
Réservation obligatoire .
Atelier de Sébastien Dugué 7 rue de la Creuse Vieux-Château 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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L’événement Visites de l’atelier de Sébastien Dugué, maître verrier Vieux-Château a été mis à jour le 2026-05-12 par La Côte-d’Or J’adore