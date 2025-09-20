Visites de l’atelier et du jardin de Jacky Coville Rue Saint-Sébastien Biot

Visites de l’atelier et du jardin de Jacky Coville Rue Saint-Sébastien Biot samedi 20 septembre 2025.

Visites de l’atelier et du jardin de Jacky Coville 20 et 21 septembre Rue Saint-Sébastien Alpes-Maritimes

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T11:00:00

Par l’association Les Amis de Jacky Coville

– RDV DEVANT LA GALERIE GABEL – RUE SAINT-SÉBASTIEN

Découvrez ce lieu unique, peuplé de sculptures monumentales et d’un four historique, véritable trésor du patrimoine biotois.

Inscriptions : lesamisdejackycoville@gmail.com – par SMS / WhatsApp au

06 10 81 47 90.

Rue Saint-Sébastien Rue Saint-Sébastien, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lesamisdejackycoville@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 10 81 47 90 »}] [{« link »: « mailto:lesamisdejackycoville@gmail.com »}]

Par l’association Les Amis de Jacky Coville

Les Amis de Jacky Coville