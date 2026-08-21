Visites de l’église classée de Saint-Martin de Haux, Église Saint-Martin, Haux

Informations pratiques

Visites de l’église classée de Saint-Martin de Haux 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites accompagnées de l’église

Les participants peuvent visiter l église librement avec un court descriptif ou se joindre à une des visites guidées :

le samedi 19 à 9h30 et 15h

le dimanche 20 à 11h et 15h

Église Saint-Martin Route du Bourg, 33550 Haux, France Haux 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.secteurpastoralcreon.com D’origine romane, cette église a été remaniée au XIXe siècle tout en conservant son remarquable portail sculpté. Sa nef unique, autrefois couverte d’une charpente apparente, est complétée à cette époque par un bas-côté nord, tandis que le chevet conserve sa voûte en cul-de-four. La façade occidentale, dominée par un clocher-mur et un porche, présente un exceptionnel décor sculpté. Les voussures du portail illustrent des scènes bibliques, comme l’Adoration des Mages, les Saintes Femmes au tombeau, le Christ entouré d’anges, les Vieillards de l’Apocalypse ou encore le Tétramorphe, mêlés à des animaux fantastiques et des motifs végétaux. La façade est également ornée de sculptures provenant de l’abbaye de La Sauve-Majeure, faisant de cet édifice un remarquable témoignage de l’art roman en Gironde.

Visites accompagnées de l’église

©Association de sauvegarde de l’église St Martin de Haux