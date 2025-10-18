Visites de l’église du Saint-Esprit, labellisée Architecture Contemporaine Remarquable Église du Saint-Esprit Montpellier

Visites de l’église du Saint-Esprit, labellisée Architecture Contemporaine Remarquable 18 et 19 octobre Église du Saint-Esprit Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T18:00:00

Venez découvrir l’église du Saint-Esprit, joyau méconnu de l’architecture moderne à Montpellier !

Des bénévoles de la paroisse vous accueillent tout le week-end

Deux visites guidées sont proposées le dimanche à 11h et 15h, menées par Michèle François, chargée de la protection des monuments historiques à la DRAC Occitanie

Conçue par l’architecte Marcel Pigeire dans les années 1960, cette église remarquable incarne les grands principes du concile Vatican II : un espace centré, ouvert, baigné de lumière. Sa charpente en lamellé-collé, ses vitraux abstraits signés Léon Blanchet et son plan audacieux en font un lieu à la fois spirituel et profondément architectural.

Labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable », elle vous ouvre ses portes en visite libre à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. Laissez-vous surprendre par cette œuvre singulière, emblématique du renouvellement de l’architecture religieuse au XXe siècle.

Église du Saint-Esprit 78 rue Sainte-Geneviève, 34000 Montpellier Montpellier 34087 Les Cévennes Hérault Occitanie Construite à la fin des années 1960 pour accompagner le développement de la cité des Cévennes, l’église du Saint-Esprit incarne l’élan modernisateur du concile Vatican II dans une architecture profondément inscrite dans son époque. Créée en 1965, la paroisse fait appel à l’architecte Marcel Pigeire, qui conçoit un édifice centré, ouvert, lumineux, favorisant la participation active des fidèles. Le bâtiment, implanté en cœur de quartier, s’affirme sans clocher mais avec une forte présence urbaine : son plan carré aux angles biseautés s’élève en pyramide tronquée, coiffée d’une remarquable charpente en lamellé-collé culminant à 17 mètres.

Les trois façades vitrées laissent entrer une lumière tamisée par des vitraux non figuratifs de Léon Blanchet, soulignant la sobriété et la spiritualité du lieu. À l’intérieur, la disposition des bancs en arc de cercle, le mobilier liturgique en béton brut et les matériaux simples (béton, bois, zinc) traduisent un rapport renouvelé à la célébration. Conçue pour accueillir environ 700 fidèles, l’église a été bénie en 1968 et achevée en 1970. Elle est aujourd’hui reconnue comme une œuvre majeure de l’architecture religieuse du XXe siècle, ayant reçu en 2019 le label « Architecture Contemporaine Remarquable ».

