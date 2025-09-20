Visites de l’église Notre-Dame-des-flots Église Notre-Dame des Flots Lacanau

Visites de l’église Notre-Dame-des-flots 20 et 21 septembre Église Notre-Dame des Flots Gironde

Gratuit. Visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’église Notre-Dame-des-Flots à travers des visites commentées animées par les membres de l’association paroissiale.

Une belle visite entre patrimoine religieux et mémoire locale, portée par ceux qui font vivre ce lieu au quotidien.

Église Notre-Dame des Flots 12 avenue de l’Adjudant Guittard, 33680 Lacanau, France Lacanau 33680 Lacanau-Océan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.paroissesdeslacsdumedoc.fr/l/eglise-notre-dame-des-flots-lacanau-ocean Parking, PMR.

© Ville de Lacanau