Visites de l’église Route de Marigny Saint-Euphrône

Informations pratiques

Saint-Euphrône

Visites de l’église

Route de Marigny Eglise Saint-Clément Saint-Euphrône Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Clément de Saint-Euphrône à la visite.

Dimanche 26 juillet après-midi (14h-17h)

Dimanche 23 août 10h présentation du tableau de la Sainte-Catherine

Organisé par l’association Amis de Saint-Clément.

Entrée libre. .

Route de Marigny Eglise Saint-Clément Saint-Euphrône 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 58 16 79 antoine.lacaille21@gmail.com

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English : Visites de l’église

L’événement Visites de l’église Saint-Euphrône a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Terres d’Auxois