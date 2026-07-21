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AGENDA · Saint-Euphrône

Visites de l’église Route de Marigny Saint-Euphrône

dimanche 23 août 2026 · Route de Marigny · Saint-Euphrône

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Route de Marigny
Adresse
Eglise Saint-Clément
Ville
21140 Saint-Euphrône
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Euphrône

Visites de l’église

Route de Marigny Eglise Saint-Clément Saint-Euphrône Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Clément de Saint-Euphrône à la visite.

Dimanche 26 juillet après-midi (14h-17h)
Dimanche 23 août 10h présentation du tableau de la Sainte-Catherine

Organisé par l’association Amis de Saint-Clément.
Entrée libre.   .

Route de Marigny Eglise Saint-Clément Saint-Euphrône 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 58 16 79  antoine.lacaille21@gmail.com

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English : Visites de l’église

L’événement Visites de l’église Saint-Euphrône a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Terres d’Auxois