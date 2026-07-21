Visites de l’église Route de Marigny Saint-Euphrône
dimanche 23 août 2026 · Route de Marigny · Saint-Euphrône
Informations pratiques
Saint-Euphrône
Visites de l’église
Route de Marigny Eglise Saint-Clément Saint-Euphrône Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Clément de Saint-Euphrône à la visite.
Dimanche 26 juillet après-midi (14h-17h)
Dimanche 23 août 10h présentation du tableau de la Sainte-Catherine
Organisé par l’association Amis de Saint-Clément.
Entrée libre. .
Route de Marigny Eglise Saint-Clément Saint-Euphrône 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 58 16 79 antoine.lacaille21@gmail.com
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English : Visites de l’église
L’événement Visites de l’église Saint-Euphrône a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Terres d’Auxois