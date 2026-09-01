Visites de l’église Rue de l’église Veulettes-sur-Mer

Informations pratiques

Veulettes-sur-Mer

Visites de l’église

Rue de l’église Eglise Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association des amis de l’église de Veulettes sur mer organise des visites de l’église à l’occasion des journées Européennes du patrimoine

>samedi 19 septembre :

14h- 18h visite libre

18h -18h30 visite guidée

18h30 office religieux célébré par l’Abbé Caplan

> dimanche 20 septembre 14h 18h visite libre

Attention: parking place de la mairie et après on monte à pied la rue de l’église .

Rue de l’église Eglise Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 54 00

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English : Visites de l’église

L’événement Visites de l’église Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre