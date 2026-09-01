Visites de l’église Rue de l’église Veulettes-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'église · Veulettes-sur-Mer
Informations pratiques
Veulettes-sur-Mer
Visites de l’église
Rue de l’église Eglise Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association des amis de l’église de Veulettes sur mer organise des visites de l’église à l’occasion des journées Européennes du patrimoine
>samedi 19 septembre :
14h- 18h visite libre
18h -18h30 visite guidée
18h30 office religieux célébré par l’Abbé Caplan
> dimanche 20 septembre 14h 18h visite libre
Attention: parking place de la mairie et après on monte à pied la rue de l’église .
Rue de l’église Eglise Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 54 00
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English : Visites de l’église
L’événement Visites de l’église Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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