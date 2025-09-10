Visites de l’entreprise de mobilier LAFA Collectivités Entrée principale de l’entreprise Aurillac

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-09-10 2025-10-15 2025-12-10

Venez découvrir la fabrication de mobilier d’école (et autres collectivités) dans une usine de 50 000 m². Cette entreprise centenaire vous dévoile ses savoir-faire à travers toute sa chaîne de production.

English :

Come and discover the manufacture of school furniture (and other contract furniture) in a 50,000 m² factory. This century-old company reveals its know-how throughout the entire production chain.

German :

Entdecken Sie die Herstellung von Möbeln für Schulen (und andere öffentliche Einrichtungen) in einer 50 000 m² großen Fabrik. Dieses hundertjährige Unternehmen enthüllt Ihnen sein Know-how über die gesamte Produktionskette hinweg.

Italiano :

Venite a scoprire la produzione di mobili per la scuola (e altri mobili per il contract) in uno stabilimento di 50.000 m². Questa azienda centenaria vi mostrerà la sua esperienza lungo tutta la catena di produzione.

Espanol :

Venga a descubrir la fabricación de mobiliario escolar (y otros muebles de contract) en una fábrica de 50.000 m². Esta empresa centenaria le mostrará su saber hacer a lo largo de toda la cadena de producción.

