Visites de l’Espace d’Architecture Romane de St Amant de Boixe Saint-Amant-de-Boixe

Visites de l’Espace d’Architecture Romane de St Amant de Boixe

Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-02-16 2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-01

Découvrez l’art roman en Nord Charente avec cet espace !

.

Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

English :

Through an interactive experience of projections, illustrations and archiiological objets and other avtivities, the visitor is immersed into the heart of the life of the priests and the romans.

