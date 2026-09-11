Visites de l’exposition « À l’école ! Une histoire de l’éducation à Ivry 19e-20e siècles », Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visites de l’exposition « À l’école ! Une histoire de l’éducation à Ivry 19e-20e siècles » 19 et 20 septembre Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au rez-de-jardin de l’Hotel de Ville d’Ivry-sur-Seine, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique du service municipal Archives-Patrimoine qui vous présente sa nouvelle exposition : À l’école ! Une histoire de l’éducation à Ivry 19e-20e siècles. À travers une sélection de documents d’archives comme des cartes postales, des photos, des cahiers scolaires ou encore des témoignages, vous pourrez (re)découvrir l’histoire des premières écoles d’Ivry et des politiques scolaires menées par la municipalité à cette période.

Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Esplanade Georges-Marrane 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France L’hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique aménagé dans un ancien abri de la Seconde Guerre mondiale. Mairie d’Ivry-sur-Seine. RER B, arrêt Ivry-sur-Seine

Au rez-de-jardin de l’Hotel de Ville d’Ivry-sur-Seine, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique du service municipal Archives-Patrimoine qui vous présente sa nouvelle exposition : _À…

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine