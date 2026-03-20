Visites de l’exposition Fragment CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Visites de l’exposition Fragment

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Elena Véran Caron convie le public à explorer son univers artistique à travers des rencontres uniques, où chaque œuvre se révèle au fil des discussions et des émotions partagées. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Visites de l’exposition Fragment

L’événement Visites de l’exposition Fragment Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque