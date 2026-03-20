Visites de l’exposition Fragment CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Visites de l’exposition Fragment CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure samedi 28 mars 2026.
Visites de l’exposition Fragment
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Elena Véran Caron convie le public à explorer son univers artistique à travers des rencontres uniques, où chaque œuvre se révèle au fil des discussions et des émotions partagées. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Visites de l’exposition Fragment
L’événement Visites de l’exposition Fragment Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque