Visites de l’Hôtel de Ville d’Ivry-sur-Seine Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique aménagé dans un ancien abri de la Seconde Guerre mondiale où vous pourrez visiter la nouvelle exposition Faire (connaître) l’histoire d’Ivry du Néolithique au 20e siècle.

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine