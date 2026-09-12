Visites de l’Hôtel de Ville Journées européennes du Patrimoine place de la Liberté Valence

dimanche 20 septembre 2026 · place de la Liberté · Valence

Informations pratiques

Valence

Visites de l’Hôtel de Ville Journées européennes du Patrimoine

place de la Liberté RDV à la Mairie Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

(Re)découvrez l’histoire de l’Hôtel de Ville de Valence gratuitement lors des Journées européennes du Patrimoine.

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place de la Liberté RDV à la Mairie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

(Re)discover the history of the Valence City Hall for free during European Heritage Days.

L’événement Visites de l’Hôtel de Ville Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme